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Haberler Aydın Esnafların gürültü kavgasında kan aktı

Esnafların gürültü kavgasında kan aktı

19.4.2023

Gazete

Esnafların gürültü kavgasında kan aktı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, gürültü nedeniyle iki esnaf arasında çıkan kavgada, 1 kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olay, Kuşadası-Davutlar yolu üzerindeki Karasu Halk Pazarı'nda meydana geldi. Yapı malzemeleri satan İbrahim Z. ile mobilyacı Bülent G. arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada kavgada İbrahim Z. pompalı tüfeğini ateşledi. Ateş açılması sonucu Bülent G. bacağından vurularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bülent G.'yi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Z. ise gözaltına alındı.

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