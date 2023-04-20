Otomobilin altında can verdi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 65 yaşındaki Rıfat Ezer, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Türkmen Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 09 K 1922 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rıfat Ezer'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ezer Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ezer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHSAN KARATAŞ