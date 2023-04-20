  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Otomobilin altında can verdi

Otomobilin altında can verdi

20.4.2023

Gazete

Otomobilin altında can verdi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 65 yaşındaki Rıfat Ezer, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Türkmen Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 09 K 1922 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rıfat Ezer'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ezer Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ezer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA