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Haberler Aydın Kurusıkıları ateşli silaha dönüştüren kişi yakalandı

Kurusıkıları ateşli silaha dönüştüren kişi yakalandı

22.4.2023

Gazete

Kurusıkıları ateşli silaha dönüştüren kişi yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak ateşli silaha dönüştürüp sattığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçeşme Mahallesinde bir şüphelinin evinde kurusıkı tabancaların namlusunu sökerek gerçek tabancaya çevirip sattığı ihbarı aldı. Operasyonda 4 namlusu açılarak ateşli silaha dönüştürülmüş tabanca ve şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 79 muhtelif silah üretiminde kullanılan araç gereçler ele geçirildi. İşlemlerin ardından şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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