Kurusıkıları ateşli silaha dönüştüren kişi yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak ateşli silaha dönüştürüp sattığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçeşme Mahallesinde bir şüphelinin evinde kurusıkı tabancaların namlusunu sökerek gerçek tabancaya çevirip sattığı ihbarı aldı. Operasyonda 4 namlusu açılarak ateşli silaha dönüştürülmüş tabanca ve şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 79 muhtelif silah üretiminde kullanılan araç gereçler ele geçirildi. İşlemlerin ardından şüpheli şahıs gözaltına alındı.



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