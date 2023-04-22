Savaş: Aydın ulaşımda adeta çağ atlıyor

Aydın-Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında Ödemiş-Köşk devlet yolu trafiğinin otoyola bağlanması amacıyla bazı taşınmazların acil kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu karayolunun otoyola bağlantı noktasında yer alan bazı taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak. Yaklaşık 40 kilometrelik KöşkÖdemiş Karayolu Projesi'nin Resmi Gazete'de yer alması Aydınlılara çifte bayram sevinci yaşattı. AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, "Yapımına 3 yıl önce başlanan 163 kilometrelik Aydın- Denizli Otoyolu'nda sona gelindi. AK Parti ulaşımda önemli yatırımlar gerçekleştirdi. İlimizin de istifade ettiği bu yatırımlarla Aydın ulaşımda çağ atlıyor" dedi.



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