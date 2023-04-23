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Haberler Aydın Can pazarı

Can pazarı

23.4.2023

Gazete

Can pazarı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktör kontrolden çıkan traktör uçurumdan yuvarlanarak istinat duvarına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi yaralanırken istinat duvarıyla traktör arasına sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurban Bayramı nedeniyle yakınlarının yanına ziyarete gelen ailenin bulunduğu traktör, sürücüsünün dirrksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktör yaklaşık 5 metre yuvarlandıktan sonra yol kenarındaki istina duvarına çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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