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Haberler Aydın Kaçtığı araçtan uyuşturucu çıktı

Kaçtığı araçtan uyuşturucu çıktı

23.4.2023

Gazete

Kaçtığı araçtan uyuşturucu çıktı
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu aracın sürücüsü araçtan inip kaçtı. Araçta yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Köşk'ün Baklaköy mahallesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışma kapsamında bir araç durduruldu. Ekiplerin aracı kontrol ettiği esnada aracın içerisinde bulunan sürücü, aracı bırakarak kaçmaya başladı. Araçta yapılan aramada 12 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, telefon, 8 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Kimliği tespit edilen şüpheli şahsın yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

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