Kız meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü

Aydın'ın Didim İlçesinde Can Şam (24) kız meselesi yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Gökay Kartal'ı (26) göğsüne ateşlediği pompalı tüfekle öldürdü.Olay, Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi 4087 sokakta meydana geldi. Çocukluk arkadaşı olan Can Şam ile Gökay Kartal sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya girenlerin ayırması sonrası evine giden Can Şam elinde pompalı tüfekle geri döndü. Şam herkesin gözü önünde oturmakta olan çocukluk arkadaşı Gökay Kartal'ın göğsüne dayadığı tüfeğin tetiğine bastı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç çağrılan ambulans ile Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kartal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılama. Olay yerinden makilik alana kaçan Can Şam saklanırken çalılıların arasında tüfeğiyle birlikte yakalandı. Can Şam, polisteki ifadesinde "Çocukluk arkadaşımdı çok eskiye dayanan gereksiz bir kız meselesi yüzünden tartışmaya başladık bana küfür etti çok ağrıma gitti bu yüzden oldu çok pişmanım" dedi. Arkadaş katili çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.