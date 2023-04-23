‘Terör koridoru için fırsat kolluyorlar’

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Öğretmen Evi bahçesinde yapılan programa, İl Başkanı Gökhan Ökten, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye ve ilçe başkanları, eski vekiller, parti yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine değinen Ökten, muhalefeti sert sözlerle yüklendi.



ÖZERKLİK PAZARLIKLARI

Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP ile ülkeyi bölme planı yaptığını dile getiren Ökten, "6'lı Masa'nın adayı açıklandıktan sonra masanın altından 7. ortağı çıktı. HDP ve PKK'nın da bu masanın ortağı olduğu görüldü. Her gün HDP ve PKK açıklama yapıyor. Fütursuzca, pervasızca bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını söylüyorlar. 100 yıllık Cumhuriyet düzenini değiştirerek özerklik pazarlıkları yaptıklarını gizlemiyorlar, açık açık ifade ediyorlar" diye konuştu. Aydın İl Başkanı Ökten sözlerini şöyle tamamladı: "Biz dünya liderimizle tahıl koridorları yaparken o 7'lı masa, güvenliğini sağladığımız Güneydoğu'da yeniden terör koridorları oluşturmak için fırsat kolluyorlar."

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