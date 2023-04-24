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Haberler Aydın Aydın'da durdurulan otobüslerdeki 10 yolcudan uyuşturucu çıktı

Aydın'da durdurulan otobüslerdeki 10 yolcudan uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol devriyesi sırasında durdurulan otobüslerde yolculuk yapan 10 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

24.04.2023, 10:08

Aydın’da durdurulan otobüslerdeki 10 yolcudan uyuşturucu çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmalarına ait otobüslerde yapılan aramada; 10 şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslardan birinin uyuşturucu madde kullandığı da tespit edilirken, adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

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