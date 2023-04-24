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Haberler Aydın Gönüller depremzedeleri bayramda da unutmadı

Gönüller depremzedeleri bayramda da unutmadı

24.4.2023

Gazete

Gönüller depremzedeleri bayramda da unutmadı
Aydın'da Çine Vefa Grubu bayramda depremzede aileleri ziyaret ederek "yalnız değilsiniz" dedi. Çine'de yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüten Çine Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Vefa Grubu Ramazan Bayramı'nda depremzedeleri yalnız bırakmadı. Afet bölgesinde birçok yakınını kaybeden ve yurtlarından olan depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutlayan vefalı gönüller yüz güldürdü.

MURAT ŞENBAKLAVACI
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