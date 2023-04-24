Kuşadası’ndaki bıçaklı kavgada kan aktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Kuşadası'na gelen M.N, Ö.G, A.E.D. ile E.P. ve R.Ö arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre, M.N. cebinden çıkardığı bıçakla E.P.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan E.P. kanlar içinde yere yığıldı. Aynı grup R.Ö.'yü de darp etti. E.P. ve R.Ö. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.N, Ö.G, A.E.D. gözaltına alındı.



İHSAN KARATAŞ

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