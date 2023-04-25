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Haberler Aydın Aydın'da 30 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Aydın'da 30 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan şahsın, çeşitli suçlardan arandığı ve toplamda 30 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İHA

25.04.2023, 14:24

Aydın’da 30 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler, Kuşadası'nda suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Hasan Reis Bulvarı üzerinde yürüyen bir kişiden şüphelenen ekipler kimlik sorgulaması yapmak için şüpheliyi durdurdu. Yapılan GBT kontrolünde şahsın H.P., olduğu "Silahlı yağma, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık" suçlarından toplamda 30 yıl 4 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli ekipler tarafından sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü. Adli makamlara çıkarılan H.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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