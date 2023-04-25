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Haberler Aydın Traktörlü bayram gezmesi kanlı bitti

Traktörlü bayram gezmesi kanlı bitti

25.4.2023

Gazete

Traktörlü bayram gezmesi kanlı bitti
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ramazan Bayramında yakınlarına ziyarete giden Yıldıray Kurak (60) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Koçarlı'ya bağlı Tekeli mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İzmir'de yaşayan Hatice ve Ali Işık çifti, çocuklarıyla bayram ziyareti için Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki yakınlarının yanına geldi. Işık ailesinin de içerisinde bulunduğu Eşref Aktaş (71) yönetimindeki traktör, Tekeli Mahallesi'nde yolda virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Aktaş ile traktörün römorkundaki Hatice Işık (25), Ali Işık (33), Ayşe İkra Işık (3), Eflin Ada Nigar Işık (1) ile Yıldıray Kurak yaralandı. Yıldıray Kurak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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