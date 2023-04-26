Kuşadası plajları yaza hazırlanıyor

SAHİP olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'nın plajları turizm sezonuna hazırlanıyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dâhilinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip yabancı cisimlerden arındırıyor. Ayrıca denizdeki yosunları toplayan ekipler, tahrip olmuş şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştirerek soyunma kabinleri ile duş ve tuvaletlerde tadilat ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

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