Sarıbaş’tan bin kişiye istihdam müjdesi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çilek seralarını gezen AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, şalvar giyip serada çalışan kadınlarla birlikte çilek cımbızladı. Sarıbaş, jeotermal kaynaklı tarımı destekleyici seranın bin kişiye iş istihdamı sağlayacağını müjdeledi. Atça Mahallesi'nde bir çilek işletmesine ziyarette bulunan Sarıbaş, emekçi kadınların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Devletin tarım ve hayvancılığa desteklerinden de bahseden Sarıbaş, vatandaşlara jeotermal kaynaklı seranın bin kişiye iş imkânı sunacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılında tarım ve hayvancılığın gelişimine destek olacağını söyleyen Sarıbaş, "Devletimiz farklı farklı alanlarda desteklemeler veriyor. Bunun devamı gelecek" dedi.



KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER