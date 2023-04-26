  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Sarıbaş’tan bin kişiye istihdam müjdesi

Sarıbaş’tan bin kişiye istihdam müjdesi

26.4.2023

Gazete

Sarıbaş’tan bin kişiye istihdam müjdesi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çilek seralarını gezen AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, şalvar giyip serada çalışan kadınlarla birlikte çilek cımbızladı. Sarıbaş, jeotermal kaynaklı tarımı destekleyici seranın bin kişiye iş istihdamı sağlayacağını müjdeledi. Atça Mahallesi'nde bir çilek işletmesine ziyarette bulunan Sarıbaş, emekçi kadınların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Devletin tarım ve hayvancılığa desteklerinden de bahseden Sarıbaş, vatandaşlara jeotermal kaynaklı seranın bin kişiye iş imkânı sunacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılında tarım ve hayvancılığın gelişimine destek olacağını söyleyen Sarıbaş, "Devletimiz farklı farklı alanlarda desteklemeler veriyor. Bunun devamı gelecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA