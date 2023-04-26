Tadilat yaptığı evin sahibi tarafından vuruldu

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Plajtur Sitesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fettah Y. tadilat yaptığı eve gelerek, iddiaya göre ev sahibi Baki K.'den alacağını istedi. Ev sahibi ve işçi arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Baki K. tartışmanın büyümesi üzerine silahı ile Fettah Y.'ye ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi üzerine Fettah Y. yere yığıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayda ağır şekilde yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Fettah Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Baki K. ise Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.