Vicdansızlar

Aydın'da bir inşaat firması yaklaşık bir ay önce Söke ilçesi Konak mahallesi bahçe sokak üzerinde 90 konutluk projeye başladı. Firma proje alanı içerisinde bulunan iki adet anıt ağaç çevre sakinlerinin tepkilerine rağmen, daha fazla daire çıkması için müteahhit tarafından acımadan kesildi. 500 yıllık anıt zeytin ağacı çevresi 4 metre 45 santimetre, yine 500 yıllık olan anıt okaliptüs ağacı 5 metre 60 santimetreydi. Görenlerin hayranlıkla baktığı iki anıt ağacın kesilmesi sonrası çevre sakinleri ilgili makamlara şikayette bulundular.

BİRKAÇ FAZLA DAİRE İÇİN

Çevre dostu olan Ertuğrul Turan yaklaşık 5 asırdır ayakta duran anıt ağaçların katledilmesi sonrası tüm yetkilileri göreve davet etti. Firma sahibi tarafından tüm engellemelere karşı iki adet anıt ağacın katledildiğini belirten Turan, "Avrupa'da bu kadar değerli ağaçlar için otobanların güzergahları değiştirilir. Ancak Türkiye'deki anlayış birkaç daire fazla yerleştirmek için yani daha fazla kar etmek için ağaçları katlediyor. Çevrenin yeşilliğini bozarak beton alanların oluşturulmasına mahalle sakinleri olarak karşıyız" dedi.

KORUMA ALTINA ALINSIN

İnşaat firmasına gerekli uyarıların yapılmasına rağmen, firmanın bu uyarıları hiçe sayarak ağaçları katlettiğinin altını da çizen Turan, "Müteahhit firmanın kural tanımaz bu tavrı en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ayrıca bahsedilen proje alanı içerisinde daha birçok ağaç var. Bu ağaçlarında zarar görmemesi için yetkililerin biran önce hareket edip, bu alanı koruma altına alması gerekli" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ