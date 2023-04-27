16 yasındaki genç yaşamına son verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayber K.Ö, yaşamına son verdi. Olay, Didim Çamlık mahallesindeki konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Ayber K.Ö, eve geldiğinde ailesine banyoya gireceğini söyledi. Ö. uzun süre banyodan çıkmayınca ailesi durumdan şüphelenip banyoya girdi. Banyoda yaşamına son veren Ö'nün ailesi ilgili Savcılık ve Emniyet güçlerine bilgi verdi. Gencin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



HÜSEYİN ÇALIŞKAN

DİĞER