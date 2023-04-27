  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 16 yasındaki genç yaşamına son verdi

16 yasındaki genç yaşamına son verdi

27.4.2023

Gazete

16 yasındaki genç yaşamına son verdi
Aydın'ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayber K.Ö, yaşamına son verdi. Olay, Didim Çamlık mahallesindeki konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Ayber K.Ö, eve geldiğinde ailesine banyoya gireceğini söyledi. Ö. uzun süre banyodan çıkmayınca ailesi durumdan şüphelenip banyoya girdi. Banyoda yaşamına son veren Ö'nün ailesi ilgili Savcılık ve Emniyet güçlerine bilgi verdi. Gencin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA