Avda, arkadasının yasamına son verdi kursunuyla can verdi

Aydın'da ava giden Bora Yılmaz (39), arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Germencik ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana 4 kişi avlanmak için gitti. E.S'nin gördüğü ava ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan kurşun Yılmaz'a isabet etti. Yılmaz, yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Yılmaz'ın yaralanması üzerine arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bora Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.S. tüfeğiyle birlikte teslim olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.



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