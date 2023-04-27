Aydın-Denizli otoyolu yıl içinde ulaşıma açılacak

Bu yıl hizmete girmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu, Ege ve Akdeniz'in turizmdeki potansiyeline önemli katkı sağlayacak. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, otoyol inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı. Projenin son durumu hakkında bilgi veren Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, "Yıl içerisinde Aydın'ın Kuyucak ilçesinden Denizli'ye kadar olan 80 kilometrelik ana gövdeyi trafiğe açmayı hedefliyoruz" dedi. Otoyolun 95 kilometrelik kesiminin Aydın sınırları içerisinde yer aldığını aktaran Gönenli, "Aydın - Denizli Otoyolu, İzmir'den başlayıp Antalya'ya giden güzergahta 140 kilometrelik ana gövdeyi teşkil ediyor. Otoyol bağlantı yollarıyla birlikte toplamda 163 kilometreye ulaşıyor. 21 farklı seviyede kavşak, 9 ayrı bağlantı yolu var. Bu bağlantı yollarıyla Aydın - Denizli arasındaki büyük yerleşim yerlerine bağlanıyoruz. 163 kilometrenin 151 buçuğuna girdik, çalışıyoruz. 66 kilometrelik kesimin kaplamaları yapıldı. Bu yıl içerisinde Kuyucak'tan Denizli'ye kadar olan 80 kilometrelik ana gövdeyi de trafiğe açmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER