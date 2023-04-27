  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da torbacı operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'da torbacı operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İHA

27.04.2023, 13:30

Aydın’da torbacı operasyonu: 3 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan torbacı olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada araçta 4 gram metamfetamin, 65 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan 1 şüphelinin de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA