Aydın’da torbacı operasyonu: 3 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan torbacı olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada araçta 4 gram metamfetamin, 65 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan 1 şüphelinin de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.