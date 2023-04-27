Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

İşçi Fettah Y. paranın bir kısmını peşin olarak aldıktan sonra evin bakım işlerine başladı. Fettah Y., bir süre sonra paranın kalan kısmını da istedi. Ev sahibi Baki K. ise evin bakım ve onarım işlerinin bitmediğini gerekçe göstererek ödeme yapmadı.