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Haberler Aydın Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

Aydın Kuşadası'nda evine tadilat yapan işçiyi alacak verecek meselesi yüzünden tabancayla göğsünden vuran şüpheli tutuklandı. Yoğun bakımda olan işçinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İHA

27.04.2023, 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 15:48

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Baki K., Plaj Tur Sitesi'nde bulunan evininin tadilatı için işçi Fettah Y. ile 65 bin lira karşılığında anlaştı.

Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

İşçi Fettah Y. paranın bir kısmını peşin olarak aldıktan sonra evin bakım işlerine başladı. Fettah Y., bir süre sonra paranın kalan kısmını da istedi. Ev sahibi Baki K. ise evin bakım ve onarım işlerinin bitmediğini gerekçe göstererek ödeme yapmadı.

Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Fettah Y. görgü tanıklarının ifadesine göre ev sahibi Baki K.'yı elindeki sopayla darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Baki K., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile işçi Fettah Y.'yi göğsünden yaraladı.

Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan işçi Fettah Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

Durumu ağır olan işçi, daha sonra Aydın Adnan Menderes Araştırma Hastanesine (ADÜ) sevk edilerek ameliyata alındı. Yoğun bakımda olan Fettah Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Evine tadilat yapan işçiyi göğsünden vuran şahıs tutuklandı

Olaydan sonra ev sahibi Baki K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baki K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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