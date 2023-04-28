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Haberler Aydın Aydın’da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Aydın’da suçluları yakalamaya yönelik yürütülen çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Jandarma ekipleri yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı yakaladı.

İHA

28.04.2023, 16:50

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen devriye esnasında "uyuşturucu" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.İ.S. isimli şahıs, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs yakalandı.

Öte yandan yapılan çalışmalarda "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında toplam 9 yıl 15 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, "Tehdit" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs, "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 10 gün hapis cezası bulunan E.T. isimli şahıs, "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 7 aranan şahıs, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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