Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı çerçevesinde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi verilerek bronz, silver, altın ve premium kategorilerinde dereceye girenlere Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan tarafından ödülleri takdim edildi.

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