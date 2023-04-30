  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi

Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi

30.4.2023

Gazete

Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi
Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı çerçevesinde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi verilerek bronz, silver, altın ve premium kategorilerinde dereceye girenlere Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan tarafından ödülleri takdim edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA