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Haberler Aydın Aydın'da 39 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Aydın'da 39 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Aydın'da suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda aranması olan ve 39 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA

01.05.2023, 11:18

Aydın’da 39 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekleyen ekipler, Nazilli ilçesinde 'kasten öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ve ateşli silah mermisi bulundurmak suçlarından hakkında toplamda 39 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E. isimli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan S.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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