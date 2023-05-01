Cinayeti mektup çözdü

Aydın Sultanhisar'da 2004 yılında kuyuya düşerek öldüğü sanılan 83 yaşındaki Ahmet Hamdi Alasağ'ı (83), 19 yıl sonra oğlu Yılgör Alasağ'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Olay başka bir cinayet sayesinde aydınlatılırken, teknik takipte olan baba katili telefonda, "Babamı benim öldürdüğüm belli oldu. Polis peşinde" demesiyle yakayı zaman aşımına 5 ay kala ele verdi. Olay, 9 Ekim 2004 tarihinde Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi Topraklı mevkisinde bir bahçede meydana geldi. Ahmet Hamdi Alasağ'ın 48 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Alasağ'ın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. 2018 yılında Nazilli Cumhuriyet Savcılığına isimsiz bir mektupla 2004 yılında kuyuda cesedi bulunan Ahmet Hamdi Alasağ'ın baba oğul olan Erdal Yüksel ile Ziya Yüksel tarafından öldürüldüğü bildirildi. Mektup üzerine harekete geçen cinayet masası dedektifleri baba ve oğlunu gözaltına aldı.



ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

İfadelerinde Alasağ'ın ölümüyle ilgilerinin olmadığını belirten baba oğul, başka bir kişiyi 24 yıl önce öldürdüklerini itiraf etti. Baba ve oğlunun arazi komşuları Mehmet Kahraman'ı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra bahçede açtıkları çukura gömdükleri ortaya çıktı. Açılan çukurda öldürülen kişinin kemikleri bulundu. Tutuklanan baba oğul zaman aşımı nedeniyle daha sonra tahliye edildi. Aradan geçen 5 yılın ardından Alasağ dosyasını açan cinayet masası dedektifleri, yaşlı adamın oğlu Yılgör Alasağ'ı tekrar ifadeye çağırdı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren Yılgör Alasağ'ı polis teknik takibe aldı. Alasağ bir arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Babamı benim öldürdüğüm belli oldu. Polis sürekli peşinde. Yakalanmaktan çok korkuyorum" demesiyle yakayı ele verdi. Baba katili Alasağ, ifadesinde babası ile kuyunun başında kavga ettiklerini söyledi. Alasağ, "Baba m bana tokat attı. Ben de refleksle babamı ittim. Babam da dengesini kaybedip kuyuya düştü. İsteyerek öldürmedim. 19 yıldır bu suçlulukla yaşıyorum" dediği öğrenildi. Baba katili olan Alasağ 5 ay daha yakalanmasaydı, 20 yılı doldurduğu için zaman aşımından dosya kapanacaktı. İfadesinin ardından 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanan Yılgör Alasağ cezaevine gönderildi.



İHSAN KARATAŞ

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