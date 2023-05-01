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Haberler Aydın Tırın dorsesindeki gaz betonlar yola savruldu: 3 araç zarar gördü

Tırın dorsesindeki gaz betonlar yola savruldu: 3 araç zarar gördü

Aydın Kuşadası'nda meydana gelen olayda seyir halindeki bir tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı gaz betonlar yola savruldu. Olay sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA

01.05.2023, 17:21

Tırın dorsesindeki gaz betonlar yola savruldu: 3 araç zarar gördü

Aydın'da Kuşadası-İzmir Karayolu üzerinde Kuştur mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 35 BKN 378 plakalı tırın dorsesindeki kapaklar iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle virajda açılarak içerisindeki gaz betonlar yola savurdu. Kazada tırın hemen arkasında seyreden 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle karayolu kısmi olarak trafiğe kapanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmasını engellemek için gerekli işaretlemeleri yaparken, yolun dökülen gaz betonlardan arındırılarak yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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