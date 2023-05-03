“Ait olduğunuz yere dönün”

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Taner'in geçtiğimiz günlerde 'Haluk Alıcık bize gelecek' şeklindeki açıklamasına MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan cevap geldi. MHP'de yetişerek Aydın'a hizmet etme imkanı bulduğunu, Ülkü Ocaklarında piştiğini ve son nefesine kadar partisine hizmet edeceğini kaydeden Alıcık, İYİ Partililere de ait oldukları yere dönme çağrısında bulundu. Alıcık, "İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım. Bu çağrımız, başta Sayın Recep Taner dahil tüm İYİ Partililere. Bu çağrımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmayan CHP'nin umutlarını heba ettiği bütün hemşerilerimize" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE