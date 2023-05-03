Aydın’da 5 vekil çıkaracağız

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 14 Mayıs seçimleri için iddialı olduklarını belirterek, "Aydın'dan 5 vekil çıkaracağız" dedi. Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sahadaki izlenimlerini anlattı. Aydın'da yaptıkları çalışmalarda halkın teveccühüne şahit olduklarını söyleyen Mustafa Savaş, "Çarşıda, pazarda, sokakta tüm vatandaşlarımızın ilgisi var. Sadece seçim dönemi değil, her daim sahada olmaya gayret ettik ve görüyoruz ki Aydın'dan beş vekil çıkarabileceğiz" diye konuştu.

YATIRIMLAR HIZ KAZANACAK

SEÇİLDİĞİ günden bu yana en büyük isteğinin Aydın milletvekilleri ve Aydın'ı yönetenlerin aynı masa etrafında birleşmesi olduğunu söyleyen Savaş, "Aydın'ın bir havaalanına ihtiyacı var. Yaptığımız fizibilite çalışmaları buraya yapılacak havaalanı yatırımının boş bir yatırım olmayacağını hatta Denizli ve Muğla'dan da Aydın'a gelineceğini gösteriyor. Devlet Hastanemiz bu yıl sonu bitecek ve bin 400 yatak kapasitesi ile günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hastanenin tüm yol ve alt yapı çalışmalarını da yıl sonuna kadar bitireceğiz. Tüm çalışmalarımız Aydın'ın daha yaşanabilir bir kent olması için. Aydın'ın sekiz vekili, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları ve Aydın Valiliği bir masanın etrafında birleşsin istiyorum. Bunu geçen dönem de istedim ama başarılı olamadık. Bu dönem bunun olması için çaba harcayacağım" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ