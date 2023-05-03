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Haberler Aydın Aydın'da bir sürücünün üzerinden binlerce lira sahte para çıktı

Aydın'da bir sürücünün üzerinden binlerce lira sahte para çıktı

Aydın jandarma ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde şüphelenilen bir araç durduruldu. Sürücü üzerinde yapılan üst aramasında 50 TL'lik banknotlar halinde toplam 3 bin 650 TL sahte para ele geçirildi.

İHA

03.05.2023, 11:54

Aydın’da bir sürücünün üzerinden binlerce lira sahte para çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol emniyeti ve kontrol faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yolcu olarak bulunan 1 şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi.

Öte yandan şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında da 73 adet 50 TL'lik banknot halinde toplamda 3 bin 650 TL sahte olduğu değerlendirilen banknot ele geçirildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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