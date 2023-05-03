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Haberler Aydın Aydın'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakaladı

Aydın'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakaladı

Aydın Efeler'de vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp, 150 bin lirasını almaya çalışan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalandı.

İHA

03.05.2023, 12:48

Aydın’da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakaladı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin, bir vatandaşın ikametinde gerekli tertibat alınarak yaptıkları operasyonda müştekiye ait toplam 150 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyalarını almak üzere gelen kendisini polis olarak tanıtan İ.F. isimli şüpheli şahıs Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından suçüstü olarak yakalandı. Şüpheli gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla adliyeye sevk edildi.

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