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Haberler Aydın Aydın'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı

Aydın'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, öğrenci servisinin kamyonetle çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

DHA

03.05.2023, 19:22

Aydın’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 09 ACP 812 plakalı okul öğrenci servis minibüsü, ışıklı kavşakta V.S. yönetimindeki 09 P 7365 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Serviste bulunan 12 öğrenci ve 1 okul görevlisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kuyucak Devlet Hastanesi'ne ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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