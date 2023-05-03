El freni çekilmeyen araç, camından içeri sarkan otobüs şoförünce durduruldu

Işıklı Mahallesi- Adnan Menderes Üniversitesi seferini gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 09 DB 739 plakalı belediye otobüsün şoförü Cüneyt Kibar, bugün saat 12.00 sıralarında Işıklı Bulvarı'na geldiğinde, karşıdan gelen hafif ticari aracın hafif meyilli yolda sürücüsüz olarak ilerlediğini fark etti.

Otobüsü durduran Kibar araçtan inip, hafif ticari araca doğru hamle yaptı. Kibar, camı açık olan hafif ticari aracın camın içeri sarkıp, el frenini çekerek, aracı durdurmayı başardı.

O anlar ise belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

'HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU'

15 yıllık otobüs şoförü Cüneyt Kibar, "Işıklı Mahallesi'nden aldığım yolcuları şehir merkezinden Adnan Menderes Üniversitesi'ne götürürken, üzerime doğru bir hafif ticari aracın geldiğini gördüm. İçine baktığımda sürücüsü yoktu. Hiç tereddüt etmeden otobüsten inip, koşup, el frenini çekerek aracı durdurdum. Az daha geç kalsaydım, damacana su dolu hafif ticari araç şarampole yuvarlanacaktı. Su götürdüğü apartmandan dönen aracın, sürücüsü döndüğünde aracın başka yerde olduğunu görünce şaşırdı. Bize teşekkür edip, ayrıldı. Her şey saniyeler içinde oldu" dedi.