Gençler 150 bin lira kredi ile yuva kuracak

AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş, 'Gençlik Buluşması' programında Aydınlı gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Savaş, bu toplantılarda Başkan Recep Erdoğan'ın gençlere büyük önem verdiğini belirterek Türkiye Yüzyılı'nda hayata geçirilecek çalışmaları anlattı.

Başkan Erdoğan'ın seçim beyannamesinde açıkladığı 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve sıfır faizli 150 bin lira kredi ile aile kurmak isteyen gençlerin yanında olacaklarını dile getiren Savaş, "AK Parti olarak aile kurumuna büyük önem veriyoruz. Bu bakımdan yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Gençlerimiz, bu kredi ile geleceğe umutla bakacak" dedi. Gençleri Başkan Erdoğan'a sahip çıkması gerektiğini ifade eden Savaş, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teyakkuzda olmamız lazım, hazır olmamız lazım. Onun için bu seçim çok önemli" dedi.

İHSAN KARATAŞ