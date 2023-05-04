Yeşilçam’ın sultanına Aydın’da sevgi seli

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi tarafından düzenlenen söyleşi, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, usta oyuncu ile sohbet ederek Nazilli'nin yerel ve kültürel değerleri ile ilgili bilgiler verdi.



EFSANE FİLMLERİNİ ANLATTI

Programda hayata dair deneyimlerini aktaran Şoray, seyircilerin sorularını yanıtladı. Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan ve oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip usta oyuncu; Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Sultan, Devlerin Aşkı gibi milyonların izlediği filmlerin çekimlerinde unutamadığı anları seyircilerle paylaştı. "NAZİLLİ'DE MUTLU OLDUM"

İKİ saat boyunca sahnede kalan Şoray, Nazilli insanının da iklimi gibi sıcak olduğunu söyleyerek Nazilli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Program sonunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan, Belediye Meclis Üyesi Esin Ülkü Beyazıt ve Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı Şoray'a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.



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