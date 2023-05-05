  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 zehir taciri yakalandı

Aydın'da 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 zehir taciri yakalandı

Aydın’da zehir tacirlerini yakalamak için yürütülen çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Jandarma ekipleri, 6 ilçede yaptığı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

İHA

05.05.2023, 11:24

Aydın’da 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 zehir taciri yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Bozdoğan, Buharkent, Germencik, Nazilli, Söke, Koçarlı ilçelerinde devriye gerçekleştirdi. Devriyede 10 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst arada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yapılan kontrollerde 10 şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA