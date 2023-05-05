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Haberler Aydın Aydın’da eğlence mekanını birbirine katan 6 şahıs tutuklandı

Aydın’da eğlence mekanını birbirine katan 6 şahıs tutuklandı

Aydın Efeler'de bir eğlence mekanına alınmadığı için kavga ederek ve ortalığı birbirine katan şüphelilerin 6'sı mahkemenin verdiği kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

05.05.2023, 09:26

Aydın’da eğlence mekanını birbirine katan 6 şahıs tutuklandı

Aydın'da geçtiğimiz günlerde Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. isimli şüpheli iddiaya göre kapıdaki görevlinin rezervasyonu olup olmadığını sorması üzerine öfkelendi. Bir süre sonra C.A. ile M.F.U.'yu da yanına alarak gelen R.S., kapıdaki görevliyi darp ederken, bölgeye gelen R.S.'nin arkadaşları da kavgaya dahil oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere de mukavemet gösterilen kavgayla ilgili toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan R.S., R.I., C.S., C.A., Y.S. ve B.N. isimli 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.F.U. ise kanser hastası olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

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