Aydın’da taş yüklü kamyon virajı alamayınca devrildi

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde açılan taş ocakları yöre sakinlerinin trafikteki en büyük çilesi haline geldi. Sık sık bölgeden mıcır, kum ve taş taşıyan kamyonların kazalara neden olduğu bölgede bugün sabah saatlerinde bir kaza daha yaşandı. Çevre sakinleri ise büyük bir facia yaşanmadan bölgede denetim ve tedbirlerin alınmasını istedi.









Kaza sabah saatlerinde Köşk Başçayır yolu Akdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. idaresindeki taş yüklü kamyon, Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halindeyken Akdere köprüsünde virajı alamayarak devrildi. Kamyonun aşırı yüklü ve aşırı süratli olduğunu belirten mahalle sakinleri, artık yolu kullanmaktan korktuklarını belirterek, "Tonlarca yükle bu yolu kullanan kamyonlar çok aşırı süratli seyrediyor defalarca kaza yaşandı ve bu konuda şikayetçi olduk. Ancak hiçbir tedbir alınmıyor. Daha büyük bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz" diyerek Köşk Başçayır yolundaki trafik sorununa dikkat çekti.



Öte yandan devrilen kamyonunun sürücü S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.