Emeklilere çifte bayram yaşatacağız

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milletvekili Savaş, Aydın halkına hizmet etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatlerini ve 15 Mayıs'tan sonra Aydın'da hayata geçireceği yatırımları vatandaşa anlatıyor. Savaş'ın dile getirdiği vaatler, Aydınlılar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Erdoğan'ın vaatleri vatandaşta karşılık bulurken AK Parti'nin başarısına olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.

2 MİLYON 200 BİN VATANDAŞ

Başkan Erdoğan'ın her kesimi ilgilendiren önemli vaatlerde bulunduğunu ifade eden Savaş, bugüne kadar atılan adımlarla emeklilerin hayat standartlarının yükseldiğini belirtti. Emeklilere yönelik müjdelerin devam ettiğini dile getiren Savaş, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin vatandaşın talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak bir adım daha attık. Kurban Bayramı'nda tüm emekliler çifte bayram yaşayacak" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ