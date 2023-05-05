Katiller CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın kent meydanında vatandaşlara seslendi. Seçimlerin demokrasi tarihinin kilit taşı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Huzurla husumet arasında bir seçim yapılacaktır. Kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye şahit olacaktır. Ya Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu canlandıracağız ya da acıklı bir ülkeye mahkum olacağız.

Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ve İYİ Parti'yle yanak yanağadır. HDP'nin eş başkanı konuşmuş 1 oy Kılıçdaroğlu'na istemiş. Terörist arkadaşının serbest kalması için bu oyu istemiş. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. Uyarıyorum Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilen her oy Türk milletimin önünü kesecektir" dedi.

'BUNLAR BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN YEDEĞİ'

"ZİLLET İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne yurdumuz vardır" diyen Bahçeli, "Bunlar bölücü örgütün yedeği haline geldiler. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları TOGG'un karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları HÜRKUŞ'un - Kaan'ın karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Bayraktar şirketinin, Kızılelma'nın karşısında, biz yanındayız" dedi.

İHSAN KARATAŞ