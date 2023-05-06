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Haberler Aydın Aydın’da otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 1'inin durumu ağır 2 yaralı

Aydın’da otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 1'inin durumu ağır 2 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir araç ara sokaktan çıkan iki bisikletliye çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca çarptı. Yaralanan çocuklardan biri başını ön cama çarparak ağır yaralanırken diğerinin de bacağı kırıldı.

İHA

06.05.2023, 17:17

Aydın’da otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 1’inin durumu ağır 2 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 09 YR 862 plakalı otomobil, iddiaya göre ara sokaktan çıkan iki bisikletliye çarptıktan sonra park halindeki 09 YF 121 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada Turayhan Y. (12) adlı çocuk başını otomobilin ön camına çarparak ve ayaklarından yaralanırken, Atalay M. O.'nın (12) ise ayağında ve bacağında kırıklar oluştu. Kazayı gören diğer sürücüler ve mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı iki çocuk ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan bir çocuğun annesi ise evladının başından ayrılmayarak gözyaşı döktü.

Kazada ağır yaralanan Turayhan Y.'nin Didim'deki tedavisinin ardından Söke'ye sevk edileceği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Otomobil sürücüsü emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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