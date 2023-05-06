Tartıştığı karısını döverek öldürdü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde cani koca, eşi Edanur Arslan'ı (24) döverek öldürdü. Talihsiz kadının, iki çocuğunu ölmeden birkaç saat önce ablasına teslim ettiği öğrenildi. Olay, Nazilli'ye Bağlı Yeni Mahalle 237 sokak üzerinde bir apartmanda sabah saatlerinde gerçekleşti. Yaklaşık 4 yıldır Muhammed Arslan ile evli olan Edanur Arslan, dün sabah saatlerinde başlayan tartışma üzerine iki çocuğunu alarak ablasına gitti.

Ablasına "Çocuklarım sana emanet" dedikten sonra tekrar evine döndü. Kısa süre sonra yeğenlerinin eksik eşyalarını almaya gelen abla, kardeşinin baygın halde yerde yattığını gördü. Talihsiz kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşinin öldüğünü akrabalarından öğrenen Muhammed Arslan karakola giderek teslim oldu. Canı kocanın ifadesinde eşiyle sürekli kavga ettiklerini, kendisine birkaç kez vurduğunu ve yere düşmesinin ardından evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ