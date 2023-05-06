‘Ülkemizde 21 yıldır güven ve istikrar ortamı var’

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'daki 7 organize sanayi bölgesindeki fabrikaların aralıksız üretim yaparak hem istihdama hem de ekonomiye destek olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarını sürdüren milletvekili Mustafa Savaş, Aydın OSB'deki fabrikaları ziyarette bulundu. Savaş, fabrika sahipleri ve işçilerden yoğun ilgi gördü. Sanayicilerin yer talebine Savaş, "Seçimden sonraki ilk işimiz bu olacak" diye yanıt verdi. Savaş, "Ülkemizde 21 yıldan bu yana güven ve istikrar ortamı var. Üreten, istihdam yaratan firmaların önü açıldı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından desteklendi. İhracatımız 250 milyarları aştı. İmalat sanayisinde, istihdamda çok önemli hamleler yaptık. Önümüzdeki dönemde de Aydın'ımızın daha fazla üretmesi, daha fazla istihdam oluşturması, ihracat rakamlarının 2'ye, 3'e katlanması konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ