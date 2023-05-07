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Haberler Aydın Kuşadası'nda kumar operasyonu: 16 gözaltı

Kuşadası'nda kumar operasyonu: 16 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken 23 bin 200 TL para ele geçirildi.

İHA

07.05.2023, 19:34

Kuşadası’nda kumar operasyonu: 16 gözaltı
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatılan adreslere yönelik yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Camikebir Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda kumar masasından 23 bin 200 TL, 650 dolar ve 100 Euro nakit para ile 104 adet oyun kağıdı, 160 adet oyun pulu, 2 adet zar ve 2 adet tahta çubuk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.T. isimli kumar oynatan şahıs ile birlikte 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından M.T. isimli kumar oynatan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 16 kişiye toplamda 64 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.
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