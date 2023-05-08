Başkan Erdoğan yarın Aydınlı vatandaşlara seslenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan yarın 9 Mayıs Salı saat 13.00'da Efeler'de vatandaşlarla bir araya gelerek Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılara seslenecek. Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunması beklenen Başkan Erdoğan'ın gelişi nedeniyle kentte bekleyiş sürerken, AK Parti teşkilatları da Erdoğan'ı karşılamak için hazırlıklara devam ediyor. Aydın'ın 17 ilçesinden mitinge yoğun bir katılım olması bekleniyor.