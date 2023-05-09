Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.Ç., Koçarlı ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.G., Kuyucak ilçesinde "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak, ve adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.





Öte yandan Kuşadası ilçesinde "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.Ş., İncirliova ilçesinde "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak" suçlarından aranan ve hakkında toplam 7 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T., İncirliova ilçesinde "gece vakti yağma" suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.İ., İncirliova ilçesinde "tefecilik yapmak" suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.A. ile Söke ilçesinde "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.S. isimli şahıslar da gözaltına alında. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.