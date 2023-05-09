Evde 1 kilo 250 gr esrar saklıyordu

AYDIN Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir kişinin, Germencik ilçesi Reisköy mahallesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bir kilo 250 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Ş.E'nin hastanede yapılan testinde uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Ş.E adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ