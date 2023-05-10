  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kamyonetiyle iki yaşındaki kızını ezdi

Kamyonetiyle iki yaşındaki kızını ezdi

10.5.2023

Gazete

Kamyonetiyle iki yaşındaki kızını ezdi

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde, çilek tarlasında ailesiyle birlikte hasat yapan Cemil Yoro, kamyonete binerek geri manevra yapmak istedi. O sırada aracın arkasında duran iki buçuk yaşındaki kızı H. Yoro'yu fark etmeyen baba, gaza basınca feci kaza meydana geldi.

Kamyonetin altında ezilen H. Yoro kanlar içerisinde yerde kaldı. Ağır yaralanan iki buçuk yaşındaki H. Yoro, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaburgalarında ve kafatasında kırık olduğu öğrenilen küçük kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Acılı aile iki buçuk yaşındaki kızlarından iyi haber beklerken, jandarma üzücü olayla ilgili inceleme başlattı.

ÜMİT ÖZMEN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA