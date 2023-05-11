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Haberler Aydın Bakan Koca’dan Aydın Şehir Hastanesi müjdesi

Bakan Koca’dan Aydın Şehir Hastanesi müjdesi

11.5.2023

Gazete

Bakan Koca’dan Aydın Şehir Hastanesi müjdesi

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydın Şehir Hastanesi'nin çok yakında hizmete açılacağı müjdesini verdi. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak, 1448 yatak kapasiteli Şehir hastanenin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca hastaneyle ilgili sosyal medyadan müjdeyi paylaştı.

Hastaneyle ilgili bir video paylaşan Bakan Koca, "Aydın Şehir Hastanesi çok yakında hizmete açılıyor. 1448 yatak kapasiteli. 365 polikliniği, 34 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma 250, diyalize 45 yatak ayrıldı. Anjiyo, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Kemik Dansitometri, Fizik Tedavi Ünitesi, Yanık Ünitesi özellikli birimleri arasında" ifadelerini kullandı.

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