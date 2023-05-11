Beraatını isteyen avukata ret

DEVRE mülk dolandırıcılığından ocak ayında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklanan İzmir Barosu Avukatlarından Elif Akar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Akar mahkemeden beraatini istedi. Mahkeme heyeti Akar'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla suç örgütü üyeleri için 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

TUTUKLULUĞU SÜRECEK

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli çok sayıda ilde operasyon düzenledi. Baskınlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar oldu. Elif Akar, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk kez Kuşadası'nda hakim karşısına çıkan Akar, beraatını istedi. Mahkeme heyeti tutukluğa yapılan itiraz durum değerlendirmesinde avukat Elif Akar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklu 2 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İHSAN KARATAŞ Elif Akar Baba yüreğiyle